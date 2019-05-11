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    Економіка та фінанси

    Нацбанк знизив курс золота

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    Нацбанк знизив курс золота

    Золото подешевшало на 0,35%

    Національний банк України на 11 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,35% до 336,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів, передає «РБК-Україна».

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    На 11 травня встановлено такі курси банківських металів:

    • Золото - 336850,47 грн за 10 тройських унцій (-1178,11 грн або на -0,35%);
    • Срібло - 3883,71 грн за 10 тройських унцій (-9,10 грн);
    • Платина - 223012,1 грн за 10 тройських унцій (-5621,48 грн);
    • Паладій - 333863 грн за 10 тройських унцій (-15781,01 грн).

    Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

    Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції із закупівель НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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