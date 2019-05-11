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    Економіка та фінанси

    Нацбанк назвав ТОП країн за обсягами грошових переказів в Україну з початку цього року

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    Топ-5 країн в Україну: США -18%, Ізраїль - 15%, Італія - 9%, Польща - 7%, Росія - 6% - Нацбанк назвав ТОП країн за обсягами грошових переказів в Україну з початку цього року
    Топ-5 країн в Україну: США -18%, Ізраїль - 15%, Італія - 9%, Польща - 7%, Росія - 6%

    Найбільше переказів до України з січня 2019 року надійшло зі США та Ізраїлю

    Національний банк України повідомив, що у січні — березні 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. Найбільше переказів до України за цей період надійшло зі США та Ізраїлю. Про це свідчать дані Нацбанку, повідомляє прес-служба регулятора.

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    «Україна залишається реципієнтом транскордонних переказів. Впродовж І кварталу 2019 року сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу коштів, у сім разів перевищує суму коштів, відправлених за її межі. Топ-5 країн в Україну: США -18%, Ізраїль - 15%, Італія - 9%, Польща - 7%, Росія - 6%, на інші країні припадає - 45%. Топ-5 країн з України: Росія - 33%, Грузія - 10%, Китай - 6%, Азербайджан - 6%, Узбекистан - 4% та інші країни - 41%», - йдеться в повідомленні.

    У Нацбанку зазначають, що у І кварталі 2019 року на території України надавали послуги 32 систем переказу коштів, з яких: 26 систем, створені резидентами, 6 систем, створені нерезидентами. Всього за І квартал 2019 року за допомогою систем, створених як резидентами так і нерезидентами, переказано в межах України - 46,77 млрд грн або $1,713 млрд  - 73,86% від загальної суми переказів, в Україну переказано $513 млн або 22,9% від загальної суми переказів, а за її межі - $75 млн або 3,24% від загальної суми переказів.

    Станом на 1 квітня в Україні здійснювали діяльність 6 систем переказу коштів, створених нерезидентами: 3 системи з США, по 1 - з Грузії, Канади, Азербайджану.

    Всього у січні — березні 2019 року за допомогою систем, створених нерезидентами було переказано в Україну - $505 млн, за межі України - $74,4 млн, в межах України - $0,3 млн.

    Як повідомлялося, за 2018 рік із використанням систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, було переказано: в Україну – 2 301 млн дол. США в еквіваленті (28,28% від загальної суми переказів), за межі України – 294 млн дол. США (3,61% від загальної суми переказів) та в межах України – 150,53 млрд грн або 5 541 млн дол. США (68,11% від загальної суми переказів).

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