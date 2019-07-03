Синоптики обіцяють українцям чудову свіжу погоду до кінця тижня



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За даними синоптика Наталки Діденко, 4 липня суттєві опади малоймовірні, багато сонця, температура повітря - краще не буває, +21+26 градусів

В Україні у четвер, 4 липня, очікується комфортна погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«4-го липня в Україні погода буде - цукерочка. Суттєві опади малоймовірні, багато сонця, красивенні білі хмарки, температура повітря - краще не буває, +21+26 градусів», повідомила Діденко.

Вона додала, що навіть з півдня сильна спека піде, там очікується +25+29, подекуди до +30 градусів.

«Хто в Карпатах, там найближчої ночі знадобляться теплі речі, передбачається +7+12 градусів», - попередила синоптик.

«На півночі північно-західний вітер може періодично суттєво посилюватися та можливі локальні невеликі дощі. Окремі дощі також ймовірні на Луганщині та Донеччині. Але на загальну сонячну картину це не повинно вплинути», - зазначила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві, за даними синоптика, у четвер без істотних опадів, хіба в окремих районах може збільшитися хмарність і вологість. Протягом дня у столиці завтра можна дихати чудовим свіжим повітрям, очікується +20+23 градуси.

«Такий синоптичний рахат-лукум в Україні потриває до кінця тижня. У найближчій перспективі суттєвіші дощі з грозами можливі на Івана, 7 липня, та 8 липня», - підсумувала синоптик.