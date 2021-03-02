Першу в Україні ліцензію на букмекерську діяльність отримала Parimatch

Раніше ТОВ «Паріматч» отримало ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті

Міжнародний холдинг Parimatch відновлює букмекерську діяльність в Україні

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) видала першу ліцензію на проведення букмекерської діяльності. Її отримала компанія Parimatch, яку раніше також ліцензували для відкриття онлайн-казино.

Як зазначається у повідомленні, 2 березня на сайті Комісії по регулюванню азартних ігор і лотерей було опубліковано рішення про видачу першої та єдиної ліцензії на здійснення букмекерської діяльності в України.

Отже, міжнародний холдинг Parimatch відновлює букмекерську діяльність в Україні. Одна з топ-5 світових бетінг-компаній зможе повноцінно функціонувати та інвестувати в розвиток української економіки.

Зазначається, що ліцензія на бетінг коштує в 4,8 раза дорожче, ніж ліцензія на онлайн-казино і безпрецедентно є найдорожчою в Європі.

Це не фінальний етап легалізації грального бізнесу в Україні. Для повноцінного запуску ринку азартних послуг необхідно в найближчі терміни реформувати податкове законодавство.

Згідно з новим законом про легалізацію азартних ігор, ліцензія для букмекерських пунктів видається на п'ять років, а її вартість становить 30 тис. мінімальних заробітних плат (180 млн грн або $6,4 млн).

Раніше ТОВ «Паріматч» отримало ліцензію на проведення азартних ігор в інтернеті.

Ця компанія також залишається єдиною, яка отримала ліцензію на онлайн-казино, але ще не підтвердила передачу грошей за неї в Державну казначейську службу.

На початку лютого стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино.

Також уряд має намір створити спецфонд для підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.

Гральний бізнес в Україні був заборонений законодавчо з 2009 року. Відтоді оператори лотерей знайшли лазівку в законі, яку використовували для здійснення цієї діяльності. Щоб законодавчо врегулювати гральний бізнес, у липні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Цим рішенням парламентарі дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових - казино. Дозволений вік гравця азартних ігор - від 21 року.

За ведення грального бізнесу без ліцензії передбачена кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення - від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі.

Також штрафи можливі за низку порушень організаторів, наприклад, за допуск до гри людей, молодших за 21 рік (близько 2 млн 360 тисяч гривень), а за повторне порушення - анулювання ліцензії.