Стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино

Компанія «Спейсікс» є власником ТМ Cosmolot

Комісія з регулювання грального бізнесу та лотерей 2 лютого видала ТОВ «Спейсикс» (ТМ Космолот) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Відповідне рішення комісії №34 від 2 лютого оприлюднено на сайті регулятора.

«Рішення про видачу першої ліцензії прийнято», - також написав голова комісії Іван Рудий.

У пресрелізі компанії CEO Cosmolot Сергій Потапов назвав отримання ліцензії важливим кроком.

«Шлях до легалізації був довгим, але створення «білого» ринку того варте... Треба віддати належне Комісії - чудово, коли держорган працює швидко і чітко. Cosmolot закликає індустрію виходити на світло. Казино - це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим і безпечним», - зазначив він.

ТОВ «Спейсикс» зареєстроване 28 травня 2020 року у Києві. Розмір статутного капіталу становить 30 млн грн. Основний вид діяльності компанії - організація азартних ігор. Керівник і кінцевий бенефіціар - Сергій Потапов.

Як пише «НВ Бизнес», компанія «Спейсікс» отримала таку ліцензію лише з четвертої спроби - доти Комісія тричі залишала заявку на дозвіл без розгляду.

За даними Держреєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, ТОВ «Спейсикс» є власником знаку для товарів і послуг «Космолот».

Також уряд має намір створити спецфонд для підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.

Гральний бізнес в Україні був заборонений законодавчо з 2009 року. Відтоді оператори лотерей знайшли лазівку в законі, яку використовували для здійснення цієї діяльності. Щоб законодавчо врегулювати гральний бізнес, у липні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Цим рішенням парламентарі дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових - казино. Дозволений вік гравця азартних ігор - від 21 року.

За ведення грального бізнесу без ліцензії передбачена кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення - від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі.

Також штрафи можливі за низку порушень організаторів, наприклад, за допуск до гри людей, молодших за 21 рік (близько 2 млн 360 тисяч гривень), а за повторне порушення - анулювання ліцензії.