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    Стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино

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    Комісія з азартних ігор видала першу ліцензію на онлайн-казино - Стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино
    Комісія з азартних ігор видала першу ліцензію на онлайн-казино
    Фото з відкритих джерел

    Компанія «Спейсікс» є власником ТМ Cosmolot

    Комісія з регулювання грального бізнесу та лотерей 2 лютого видала ТОВ «Спейсикс» (ТМ Космолот) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

    Відповідне рішення комісії №34 від 2 лютого оприлюднено на сайті регулятора.

    «Рішення про видачу першої ліцензії прийнято», - також написав голова комісії Іван Рудий.

    У пресрелізі компанії CEO Cosmolot Сергій Потапов назвав отримання ліцензії важливим кроком.

    «Шлях до легалізації був довгим, але створення «білого» ринку того варте... Треба віддати належне Комісії - чудово, коли держорган працює швидко і чітко. Cosmolot закликає індустрію виходити на світло. Казино - це вид розваг. Ми робимо його зрозумілим і безпечним», - зазначив він.

    ТОВ «Спейсикс» зареєстроване 28 травня 2020 року у Києві. Розмір статутного капіталу становить 30 млн грн. Основний вид діяльності компанії - організація азартних ігор. Керівник і кінцевий бенефіціар - Сергій Потапов.

    Як пише «НВ Бизнес», компанія «Спейсікс» отримала таку ліцензію лише з четвертої спроби - доти Комісія тричі залишала заявку на дозвіл без розгляду.

    За даними Держреєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, ТОВ «Спейсикс» є власником знаку для товарів і послуг «Космолот».

    Також уряд має намір створити спецфонд для підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес.

    У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.

    Гральний бізнес в Україні був заборонений законодавчо з 2009 року. Відтоді оператори лотерей знайшли лазівку в законі, яку використовували для здійснення цієї діяльності. Щоб законодавчо врегулювати гральний бізнес, у липні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Цим рішенням парламентарі дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

    Документ запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових - казино. Дозволений вік гравця азартних ігор - від 21 року. 

    За ведення грального бізнесу без ліцензії передбачена кримінальна відповідальність (штраф від 170 до 680 тисяч гривень, за повторне порушення - від 680 до 850 тисяч гривень) або ж позбавлення волі.

    Також штрафи можливі за низку порушень організаторів, наприклад, за допуск до гри людей, молодших за 21 рік (близько 2 млн 360 тисяч гривень), а за повторне порушення - анулювання ліцензії.

    Теги: бізнес інтернет гральний бізнес онлайн-казино уряд азартні ігри
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