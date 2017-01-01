В Україні випробували новий броньовик, який здатен знищувати танки

Конструктори вдосконалили маскування машини у інфрачервоному діапазоні, завдяки чому броньовик став значно менше помітним для тепловізорів

Житомирський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», завершив заводські випробування броньованої машини піхоти БМП-1УМД, яка є глибокою модернізацією БМП-1. Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому». [READ_MORE] Броневик споряджений бойовим модулем «Стілет», який



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БМП-1УМД Фото: ukroboronprom.com.ua

Конструктори вдосконалили маскування машини у інфрачервоному діапазоні, завдяки чому броньовик став значно менше помітним для тепловізорів

Житомирський бронетанковий завод, що входить до складу держконцерну «Укроборонпром», завершив заводські випробування броньованої машини піхоти БМП-1УМД, яка є глибокою модернізацією БМП-1.

Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Броневик споряджений бойовим модулем «Стілет», який включає 30-мм автоматичну гармату, 30-мм автоматичний гранатомет, 7,62-мм кулемет, а також високоточний протитанковий ракетний комплекс «Бар‘єр». Такий арсенал дозволяє знищувати не тільки живу силу та легкоброньовану техніку, але й танки на відстані до 5 км.

Точність вогню покращили шляхом встановлення прицільного комплексу «Трек-М» у поєднанні зі стабілізатором озброєння СВУ-500-3Ц.

Крім того, конструктори вдосконалили маскування БМП-1УМД у інфрачервоному діапазоні, завдяки чому броньовик став значно менше помітним для тепловізорів.

Ходові якості машини покращили завдяки використанню німецького двигуна TCD2013 L64V замість УТД-20 радянської моделі. Двигун із електронним блоком управління має потужність у 330 кінських сил, з можливістю програмного підвищення потужності до 390 кінських сил. Старий двигун УТД-20 мав потужність лише 300 к.с. Німецький двигун має значно більший ресурс використання, він тихіший та економніший.

Також БМП-1УМД отримала новий цифровий захищений зв‘язок, сучасні засоби навігації, додаткові елементи захисту екіпажу тощо.

Попри значні зміни, вага БМП-1УМД становить 14 тонн, що лише на 1 тонну більше за БМП-1. У разі прийняття БМП-1УМД на озброєння буде розгорнуте його серійне виробництво.