В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей



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В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей

За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти

В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти.

За тиждень отримано повідомлення про дев’ять летальних випадків через ускладнення грипу (з початку епідемічного сезону — 63). Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 тисяч населення, що на 21,2% більше за епідемічний поріг по Україні.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

У четвер, 12 березня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про два нових підтверджених випадки коронавірусу COVID-19. Таким чином число інфікованих в Україні складає три людини.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.