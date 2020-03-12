В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - дітиВ Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти.
За тиждень отримано повідомлення про дев’ять летальних випадків через ускладнення грипу (з початку епідемічного сезону — 63). Жоден померлий не був щеплений проти грипу.
Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 тисяч населення, що на 21,2% більше за епідемічний поріг по Україні.
У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
У четвер, 12 березня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про два нових підтверджених випадки коронавірусу COVID-19. Таким чином число інфікованих в Україні складає три людини.
11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.
З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.