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    В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей

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    В Україні за тиждень від грипу померли дев&rsquo;ятеро людей - В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей
    В Україні за тиждень від грипу померли дев’ятеро людей

    За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти

    В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    За минулий тиждень на ГРВІ захворіла 213 531 особа, з них 64,4% - діти.

    За тиждень отримано повідомлення про дев’ять летальних випадків через ускладнення грипу (з початку епідемічного сезону — 63). Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

    Інтенсивний показник захворюваності склав 577,8 на 100 тисяч населення, що на 21,2% більше за епідемічний поріг по Україні.

    У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та Києві зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

    У четвер, 12 березня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про два нових підтверджених випадки коронавірусу COVID-19. Таким чином число інфікованих в Україні складає три людини.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    діти грип карантин населення
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