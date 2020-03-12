Коронавірус на Житомирщині: медики розповіли про стан хворої жінки



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Жінка перебуває в ізоляції у інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні

На Житомирщині зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у 70-річної жінки, яка повернулася 1 березня з Польщі. Наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, пише Укрінформ.

За його словами, жінці 70 років, вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім до Радомишля на Житомирщині. Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня. Після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус.

Зараз жінка в інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні. Всі лікарі, а також рідні, які з нею контактували, ізольовані.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.