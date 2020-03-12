Коронавірус на Житомирщині: медики розповіли про стан хворої жінки
Жінка перебуває в ізоляції у інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні
На Житомирщині зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у 70-річної жінки, яка повернулася 1 березня з Польщі. Наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.
Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, пише Укрінформ.
За його словами, жінці 70 років, вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім до Радомишля на Житомирщині. Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня. Після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус.
Зараз жінка в інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні. Всі лікарі, а також рідні, які з нею контактували, ізольовані.
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