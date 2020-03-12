  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус на Житомирщині: медики розповіли про стан хворої жінки

    • Розсилка
    Коронавірус на Житомирщині: медики розповіли про стан хворої жінки

    Жінка перебуває в ізоляції у інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні

    На Житомирщині зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус у 70-річної жінки, яка повернулася 1 березня з Польщі. Наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

    Про це розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, пише Укрінформ.

    За його словами, жінці 70 років, вона повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім до Радомишля на Житомирщині. Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня. Після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус.

    Зараз жінка в інфекційному відділенні Радомишльської районної лікарні. Всі лікарі, а також рідні, які з нею контактували, ізольовані.

    Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

    Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

    Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    Міністерство охорони здоров'я лікарня Житомирщина хвороби карантин жінка інфекція коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ