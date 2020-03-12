Президент Литви скасував візит до України через коронавірус



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Гітанас Науседа Фото: wikimedia by Augustas Didžgalvis

Візит Неуседи був запланований на 18-20 березня

Президент Литви Гітанас Науседа скасував запланований на наступний тиждень візит до України через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє Delfi.

За словами прессекретаря литовського президента Антанаса Бубняліса, робочий візит був запланований на 18-20 березня.

В кінці березня Неуседа також має намір брати участь в робочій сесії Європейської ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується загальне рішення.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свій візит до України через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу. Також вона скасувала свої візити в Болгарію і Бельгію.

Як повідомляв «Главком», в Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції - у Житомирській та Чернівецькій областях.

Чоловік в Чернівцях, в якого раніше був зафіксований коронавірус, наразі перебуває в задовільному стані.

Раніше повідомлялося, що в Італії у тяжкому стані госпіталізували українку з коронавірусом.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.