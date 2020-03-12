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    В Італії від коронавірусу вже померли понад тисяча людей

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    В Італії від коронавірусу вже померли понад тисяча людей

    Зросла кількість інфікованих Covid-19 в Італії - до 15 113 осіб

    В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила тисячу людей, більше 15 тисяч інфіковані. Про це повідомляє AFP.

    Як зазначили італійські влади, за станом на вечір 12 березня в країні зафіксовано 1016 смертей від коронавірусу. Днем раніше в Італії було 827 смертельних випадків. Крім цього зросла кількість інфікованих Covid-19 до 15 113 осіб.

    Раніше «Главком» писав, що в Італії підтвердили коронавірус у громадянки України. Вона перебуває у важкому стані в лікарні, у неї проблеми з диханням.

    Також сьогодні 12 березня МОЗ заявило про два нових випадки зараження в Україні. 

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. 

    Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»
    медицина Італія смерть хвороби карантин коронавірус
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