В Італії від коронавірусу вже померли понад тисяча людей



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Зросла кількість інфікованих Covid-19 в Італії - до 15 113 осіб

В Італії кількість жертв коронавірусу перевищила тисячу людей, більше 15 тисяч інфіковані. Про це повідомляє AFP.

Як зазначили італійські влади, за станом на вечір 12 березня в країні зафіксовано 1016 смертей від коронавірусу. Днем раніше в Італії було 827 смертельних випадків. Крім цього зросла кількість інфікованих Covid-19 до 15 113 осіб.

Раніше «Главком» писав, що в Італії підтвердили коронавірус у громадянки України. Вона перебуває у важкому стані в лікарні, у неї проблеми з диханням.

Також сьогодні 12 березня МОЗ заявило про два нових випадки зараження в Україні.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

11 березня ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.