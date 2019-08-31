В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У житлових будинках заборонили розміщувати хостели

Разом з хостелами заборонили лазні і сауни

Новими державними будівельними нормами (ДБН) щодо житлових будинків заборонено розміщувати в житлових будинках готелі та хостели. Це правило вступить в силу з 1 грудня нинішнього року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Також нормами ДБН заборонено розміщувати в житлових будинках:

Магазини з сумарною площею понад 1000 кв. м;

Спеціалізовані установи та підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря;

Спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів (наприклад, фарб, лаків, вогненебезпечних речовин та матеріалів);

Майстерні з ремонту взуття та побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м;

Лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро тощо.

Нагадаємо, у квартирах з двома та більше кімнатами дозволено проектувати кухні, не відокремлені від інших приміщень стінами, так звані кухні-ніші та кухні-вітальні.