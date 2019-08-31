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    В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках

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    У житлових будинках заборонили розміщувати хостели - В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках
    У житлових будинках заборонили розміщувати хостели

    Разом з хостелами заборонили лазні і сауни

    Новими державними будівельними нормами (ДБН) щодо житлових будинків заборонено розміщувати в житлових будинках готелі та хостели. Це правило вступить в силу з 1 грудня нинішнього року.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

    Також нормами ДБН заборонено розміщувати в житлових будинках:

    • Магазини з сумарною площею понад 1000 кв. м;
    • Спеціалізовані установи та підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря;
    • Спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів (наприклад, фарб, лаків, вогненебезпечних речовин та матеріалів);
    • Майстерні з ремонту взуття та побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м;
    • Лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро тощо.
    Нагадаємо, у квартирах з двома та більше кімнатами дозволено проектувати кухні, не відокремлені від інших приміщень стінами, так звані кухні-ніші та кухні-вітальні.


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