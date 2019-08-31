В Україні заборонили влаштовувати хостели у житлових будинках
У житлових будинках заборонили розміщувати хостели
Разом з хостелами заборонили лазні і сауни
Новими державними будівельними нормами (ДБН) щодо житлових будинків заборонено розміщувати в житлових будинках готелі та хостели. Це правило вступить в силу з 1 грудня нинішнього року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Також нормами ДБН заборонено розміщувати в житлових будинках:
- Магазини з сумарною площею понад 1000 кв. м;
- Спеціалізовані установи та підприємства, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря;
- Спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів (наприклад, фарб, лаків, вогненебезпечних речовин та матеріалів);
- Майстерні з ремонту взуття та побутових машин і приладів площею понад 100 кв. м;
- Лазні, сауни, виробничі приміщення, похоронні бюро тощо.