В Україні зафіксували новий випадок малярії



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Малярію переносять людині так звані малярійні комарі

У жителя Кіровоградщини лікарі виявили хворобу з Африки

Протягом тижня з 11 по 17 березня в Україні зафіксоване одне повідомлення про малярію у громадянина Республіки Камерун, мешканця Кіровоградської області. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

«За звітний тиждень зареєстровано позачергове повідомлення щодо завезеного випадку малярії у мешканця Кіровоградської області, громадянина Республіки Камерун», - повідомили у Центрі МОЗу.

Тижнем раніше в українця після роботи в Анголі, де він був протягом двох місяців, виявили малярію.

«Одне позачергове повідомлення щодо завезеного випадку малярії у громадянина України, який протягом останніх двох місяців працював у Анголі. Розпочато специфічне та симптоматичне лікування, триває епідеміологічне розслідування», - повідомили у ЦГЗ МОЗ у статистиці щодо захворювань з 4 по 10 березня.

Малярія - інфекційне захворювання, передається людині при укусах так званих «малярійних комарів». Перебіг хвороби супроводжується гарячкою, ознобом, потом, спленомегалією (збільшенням розмірів селезінки), гепатомегалією (збільшенням розмірів печінки) і анемією, характеризується хронічним перебігом з можливістю рецидивів.