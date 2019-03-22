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    В Україні зафіксували новий випадок малярії

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    Малярію переносять людині так звані малярійні комарі&nbsp; - В Україні зафіксували новий випадок малярії
    Малярію переносять людині так звані малярійні комарі 

    У жителя Кіровоградщини лікарі виявили хворобу з Африки

    Протягом тижня з 11 по 17 березня в Україні зафіксоване одне повідомлення про малярію у громадянина Республіки Камерун, мешканця Кіровоградської області. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

    «За звітний тиждень зареєстровано позачергове повідомлення щодо завезеного випадку малярії у мешканця Кіровоградської області, громадянина Республіки Камерун», - повідомили у Центрі МОЗу.

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    Тижнем раніше в українця після роботи в Анголі, де він був протягом двох місяців, виявили малярію.

    «Одне позачергове повідомлення щодо завезеного випадку малярії у громадянина України, який протягом останніх двох місяців працював у Анголі. Розпочато специфічне та симптоматичне лікування, триває епідеміологічне розслідування», - повідомили у ЦГЗ МОЗ у статистиці щодо захворювань з 4 по 10 березня.

    Малярія - інфекційне захворювання, передається людині при укусах так званих «малярійних комарів». Перебіг хвороби супроводжується гарячкою, ознобом, потом, спленомегалією (збільшенням розмірів селезінки), гепатомегалією (збільшенням розмірів печінки) і анемією, характеризується хронічним перебігом з можливістю рецидивів.

     

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