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    Здоров'я

    Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень

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    <span>Уряд започаткував створення служб перевезень, які зможуть допомогти людям з обмеженими можливостями&nbsp;</span> - Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень
    Уряд започаткував створення служб перевезень, які зможуть допомогти людям з обмеженими можливостями 

    Автомобілі укомплектовані пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом

    Уряд започаткував створення служб перевезень, які зможуть допомогти людям з інвалідністю без перешкод дістатися туди, куди їм потрібно

    Про це голова уряду Володимир Гройсман повідомив у Facebook.

    Гройсман розповів, що придбали 25 спеціально обладнаних автомобілів. 10 із яких вже передали на місця. У п'ятницю, 22 березня, передали ще 15 таких авто.

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    Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень
    Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень
    Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень
    Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень
    Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень
    Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень

    «У 2019 році програма буде продовжена. Уже розпочали закупівлю 24 спеціально обладнаних транспортних засобів», - зазначив він.

    Автомобілі укомплектовані пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом. Для зручності підйомник має перехідний місток. Основні технічні параметри відповідають Директивам безпеки ЄС.

     

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