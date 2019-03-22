Для людей на інвалідних візках в Україні з'явиться спеціальна служба перевезень
-
Розсилка
Автомобілі укомплектовані пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом
Уряд започаткував створення служб перевезень, які зможуть допомогти людям з інвалідністю без перешкод дістатися туди, куди їм потрібно
Про це голова уряду Володимир Гройсман повідомив у Facebook.
Гройсман розповів, що придбали 25 спеціально обладнаних автомобілів. 10 із яких вже передали на місця. У п'ятницю, 22 березня, передали ще 15 таких авто.
«У 2019 році програма буде продовжена. Уже розпочали закупівлю 24 спеціально обладнаних транспортних засобів», - зазначив він.
Автомобілі укомплектовані пасажирським підйомником, що керується дистанційним пультом. Для зручності підйомник має перехідний місток. Основні технічні параметри відповідають Директивам безпеки ЄС.