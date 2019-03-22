Вінничан запрошують на безкоштовну флюорографію



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Кожного року у місті фіксують захворювання на туберкульоз

22 березня з 9:15 до 15:00 на майдані Незалежності стоятиме флюорографічний автобус, у якому кожен бажаючий зможе пройти обстеження. Флюорографію робитимуть безкоштовно. Захід приурочений до Всеукраїнського дня боротьби з туберкульозом.

У Вінниці в 2018 році зареєстровано 114 випадків захворювання на туберкульоз (в 2017 році – 117). З них 44% виявлені при профілактичних оглядах.

«Профілактичні флюорографічні обстеження є дуже важливими для раннього виявлення туберкульозу, який має безліч симптомів, але в більшості своїй вони неспецифічні. Тривалий час хвороба може протікати безсимптомно або ознаки її будуть виражені незначно. Важливо робити флюорографічні обстеження для раннього виявлення хвороби. Чим раніше виявлено захворювання, тим більше шансів на повне одужання за умови ефективного лікування», – каже начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталія Авраменко.

Нагадаємо, що флюорографічне обстеження можна пройти і в центрах первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання.