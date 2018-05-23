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    В Україні зафіксували зростання промислового виробництва

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    В Україні зафіксували зростання промислового виробництва

    Найбільше зростання зафіксоване в хімічній промисловості

    Зростання промислового виробництва в Україні у квітні 2018 року в річному обчисленні - порівняно з квітнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів становило 3%.

    Про це в середу, 23 травня, повідомляє Державна служба статистики України.

    Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів - зростання промвиробництва у квітні в річному обчисленні також становило 3%.

    Найбільше зростання промвиробництва було зафіксоване в хімічній промисловості (31,1%), найбільше падіння в річному обчисленні - у виробництві електрообладнання (13,1%).

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