В Україні зафіксували зростання промислового виробництва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільше зростання зафіксоване в хімічній промисловості

Зростання промислового виробництва в Україні у квітні 2018 року в річному обчисленні - порівняно з квітнем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів становило 3%.

Про це в середу, 23 травня, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів - зростання промвиробництва у квітні в річному обчисленні також становило 3%.

Найбільше зростання промвиробництва було зафіксоване в хімічній промисловості (31,1%), найбільше падіння в річному обчисленні - у виробництві електрообладнання (13,1%).