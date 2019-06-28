Підтоплені дороги і громадський транспорт: відео наслідків негоди у столиці
Злива затопила деякі райони Києва
Атмосферний фронт приніс у четвер в столицю України зливу з грозою, які супроводжувалися шквальним вітром.
Мешканці різних районів столиці в соцмережах діляться фото і відео грозового неба і зливи.
Так, на столичній Борщагівці салон 69 маршрутки залило водою.
Злива затопила деякі райони столиці. Так, про сильний дощ повідомляють жителі Борщагівки, Подолу, Оболоні, Голосіївського району.
Нагадаємо, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.
Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.
Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.
Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.