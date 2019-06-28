Підтоплені дороги і громадський транспорт: відео наслідків негоди у столиці

Нагадаємо, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.