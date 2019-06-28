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    Підтоплені дороги і громадський транспорт: відео наслідків негоди у столиці

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    Наслідки негоди у столиці - Підтоплені дороги і громадський транспорт: відео наслідків негоди у столиці
    Наслідки негоди у столиці

    Злива затопила деякі райони Києва

    Атмосферний фронт приніс у четвер в столицю України зливу з грозою, які супроводжувалися шквальним вітром.

    Мешканці різних районів столиці в соцмережах діляться фото і відео грозового неба і зливи.

    Так, на столичній Борщагівці салон 69 маршрутки залило водою.

    Злива затопила деякі райони столиці. Так, про сильний дощ повідомляють жителі Борщагівки, Подолу, Оболоні, Голосіївського району.

    Нагадаємо, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

    Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

    Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

    Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.

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