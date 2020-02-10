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    Економіка та фінанси

    Уряд перерахував 163 млн грн на зарплати шахтарям за грудень

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    Уряд перерахував 163 млн грн на зарплати шахтарям за грудень - Уряд перерахував 163 млн грн на зарплати шахтарям за грудень
    Уряд перерахував 163 млн грн на зарплати шахтарям за грудень

    У бюджеті-2020 передбачено майже 2 млн грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі

    Кабінет міністрів перерахував 163 мільйони гривень для погашення заборгованості з виплат заробітних плат шахтарям за грудень 2019 року.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

    Він уточнив, що йдеться про зарплати працівників державних підприємств Шахта ім. М.С.Сургая, Ш/у Південнодонбаське №1, Мирноградвугілля, Селидіввугілля, Торецьквугілля, Первомайськвугілля, Львіввугілля, Волиньвугілля та приватного акціонерного товариства «Лисичанськвугілля».

    Він також уточнив, що до цього 5 лютого уряд спрямував ще 163 млн грн на погашення заборгованості працівникам цих шахт.

    «Виплата зарплат шахтарям у повному обсязі — одне з пріоритетних завдань для уряду сьогодні. У бюджеті-2020 передбачено майже 2 млн грн на виплату заробітної плати та погашення заборгованості працівникам вугільної галузі», — уточнив він.

    Нагадаємо, у Кабінеті міністрів повідомили, що збиткові шахти, які держава не має змоги підтримувати, закриють, а шахтарів з цих підприємств мають працевлаштувати.

    До слова, у грудні 2019 року Державна казначейська служба України перерахувала 322,6 млн грн на виплату зарплати шахтарям.

    Раніше СБУ розкрила схему махінацій на львівських шахтах.

    шахта зарплата держава уряд Олексій Гончарук
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