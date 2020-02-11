Новосад хоче «відкоригувати» фінансування освіти у школах



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Міністерка освіти і науки Ганна Новосад

Новосад відвідала 9 шкіл Чернігівської області, серед яких — заклади, де навчаються по близько 40 учнів

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад хоче застосувати певні коректувальні підходи для фінансування освіти у місцевостях з наднизькою густотою населення. Йдеться про місця, де на великій території проживає мало людей.

Про це вона повідомила під час зустрічі з керівниками місцевих органів управління освітою Чернігівської області, передає пресслужба відомства.

Новосад розповіла, що відвідала 9 шкіл Чернігівської області, серед яких — заклади, де навчаються по близько 40 учнів.

«Сьогодні ми проїхали 9 шкіл Чернігівської області. Серед них – заклади, де навчаються 42 учні, 40 учнів, що, звісно, дуже мало. І ми бачимо, що у випадку вашої області це не результат неефективності, бо тут закрито дуже багато шкіл і ви активно працюєте з мережею. Основна проблема – густота населення. Тут просто фізично мало людей: є райони, де живуть 7 людей на 1 кв км. Відстані між маленькими школами такі, що ви фізично не можете возити учнів. Ми маємо врахувати, що в Україні є такі регіони і застосувати до них певні коригуючі коефіцієнти при фінансуванні», – розповіла Новосад.

Вона додала, що крім фінансування першочерговою є розробка програм освітньої підтримки для таких закладів.

«Основний виклик для малокомплектних шкіл – це якість освіти в них. Ми маємо працювати з учителями та давати дітям в таких закладах більше можливостей, щоб вони могли отримувати кращі знання та навички», – відзначила міністр.

Зазначимо, що Новосад в грудні минулого року отримала 138 412 грн, зокрема надбавки – 42 412 грн та премії 96 000 грн. У вересні її заробітна плата становила 38 288 грн, в жовтні – 37 981 грн, в листопаді – 39 103 грн. Таким чином, середня плата за 2019 рік склала 63 446 грн.

До слова, президент Володимир Зеленський заявляв, що з міністрами, які не згодні з зарплатою, доведеться прощатися.

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