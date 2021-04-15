В Україні запровадять пільги на консульський збір: кого вони торкнуться

Пільги при сплаті консульського збору матимуть деякі категорії громадян

Верховна Рада планує розширити перелік осіб, які матимуть право на пільги при сплаті консульського збору за вчинення окремих консульських дій. Нардепи схвалили за основу відповідний законопроєкт №4539.

Документ підтримали 305 депутатів Ради.

Пільги хочуть надати громадянам України, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 і 2, особам з інвалідністю І, ІІ груп та дітям з інвалідністю.

Крім того, планують запровадити і пільгу зі сплати консульського збору за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не досягли 16-річного віку.

«У разі запровадження вказаних пільг втрати державного бюджету складатимуть орієнтовно $7 тис. щороку (170 тисяч 585 гривень за курсом Національного банку України станом на 24.11.2020)», - інформує Кабінет міністрів у пояснювальній записці.

Нагадаємо, Кабмін вніс даний законопроект до Ради наприкінці грудня 2020 року.

Оформлення біометричного закордонного паспорта в Україні нині коштує 682 гривні. Такий документ оформлюється та видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.

Водночас терміновий закордонний паспорт обійдеться українцям у 1 034 гривні. Його оформлення та видачу мають здійснити не пізніше ніж через сім робочих днів після оформлення заяви.

Вартість оформлення документів для дітей, що не досягли 16 років, така ж, як і для дорослих.

Раніше Рада схвалила в другому читанні законопроект про продовження використання цифрових паспортів. Йдеться про проєкт закону №4355. Таким чином електронні паспорти прирівняли до звичайних.

Так, Міністерство цифрової трансформації рекомендує українцям переходити на ID-карти. Цифровізації внутрішніх паспортів-книжок не буде.

До слова, Україна піднялася у рейтингу паспортів на шість позицій.

Нагадаємо, МВС дало роз'яснення, як оформити паспорт під час карантину.