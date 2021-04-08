Як оформити паспорт під час карантину? МВС дало роз’яснення

Оформити ID-картку, закордонний паспорт або вклеїти фото за віком можливо у будь-якому підрозділі ДМС або ЦНАП

МВС радить за можливості перенести оформлення паспорта під час спалаху коронавірусу

Оформити та отримати паспорт громадянина України чи закордонний можна під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Проте, Державна міграційна служба України радить звернути увагу на кілька важливих моментів:

оформити ID-картку, закордонний паспорт або вклеїти фото за віком можливо у будь-якому підрозділі ДМС або ЦНАП - незалежно від місця реєстрації;

перевірити готовність біометричного паспорта можна онлайн за допомогою е-сервісу ДМС «Перевірка стану оформлення документа»;

для отримання готового документа записуватися в е-чергу не потрібно;

не обов’язково отримувати паспорт одразу. Якщо документ не потрібен негайно, то отримати його можна пізніше, після покращення епідемічної ситуації.

Також ДМС повідомляє, що дистанційно консультації з будь-яких питань, які стосуються роботи Міграційної служби, можна отримати зручним способом:

через е-сервіс ДМС «Приймальня електронних звернень громадян» (надається офіційна відповідь у строки, передбачені законодавством);

залишивши коментар під дописами на офіційній FB-сторінці ДМС;

через особисті повідомлення на обласних FB-сторінках Міграційної служби (які публікують, у тому числі, актуальну інформацію щодо роботи своїх підрозділів у період карантину);

зателефонувавши до апарату ДМС за номерами (050) 138-29-11, (096) 915-00-28 або на «гарячі лінії» обласних управлінь ДМС.

Крім того, Державна міграційна служба інформує про важливі сервіси:

Онлайн-запис в е-чергу ДМС https://dmsu.gov.ua/services/online.html

Е-сервіс перевірки готовності документів https://dmsu.gov.ua/services/docstate.html

Приймальна електронних звернень громадян https://dmsu.gov.ua/services/hotline.html

Телефони «гарячих ліній» та посилання на FB-сторінки Міграційної служби https://dmsu.gov.ua/hotlines.html

«У період загострення епідемічної ситуації перенесіть, за можливості, відвідування підрозділу ДМС на більш безпечний час! Таке рішення – це ваша турбота про власне здоров’я і безпеку ваших родин. Пам’ятайте також про необхідність суворо дотримуватись маскового режиму, користуватися дезінфекторами та дотримуватись безпечної соціальної дистанції (щонайменше – 1,5 м)», – закликають у МВС.