Скільки киян уже змінили своє по батькові? Мін’юст назвав цифри

Українці з 14 років можуть змінити своє ім'я, прізвище, по батькові за згодою батьків чи піклувальників

З початку року громадяни України отримали право за власним бажанням змінювати своє по батькові

Із початку 2021 року відділи державної реєстрації актів цивільного стану Києва зареєстрували 72 зміни по батькові, задовольнивши відповідні звернення жителів столиці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Усього ж кияни подали 135 заяв на зміну по батькові:

75 надійшло від жінок,

60 – від чоловіків.

Середній вік жінок, охочих змінити по батькові, складає 24-27 років, а чоловіків – 22-24 роки.

Нагадаємо, 1 січня 2021 року набрав чинності закон, згідно з яким українці отримали право за власним бажанням змінювати своє по батькові.

Так, відтепер змінювати на власний розсуд своє прізвище, ім'я та (чи) по батькові дозволяється з 16 років. З 14 років зробити це можна за згодою батьків чи піклувальників.

Для того, щоб змінити по батькові, до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) необхідно подати:

заяву (зразок може бути надано безпосередньо у відділі ДРАЦС);

свідоцтво про народження заявника;

свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі);

свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано);

свідоцтво про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей);

свідоцтво про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно раніше було змінено;

фотокартку;

квитанцію про сплату державного мита;

під час подачі документів при собі необхідно мати паспорт.

Послуга зі зміни по батькові коштує стільки ж, як і зміна імені – 5,10 грн, при повторній зміні імені чи по батькові треба буде заплатити 51 грн.

Заява про зміну імені розглядається у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більш як на три місяці.