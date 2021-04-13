Пільгового тарифу не буде. Рада провалила законопроєкт, який би повернув 90 копійок за 100 кВт

Народні депутати не підтримали проєкт закону про повернення пільгового тарифу за електроенергію

Наразі українці платять по 1,68 гривень за кВт/год

Верховна Рада не підтримала постанову «Про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год» та введення річного мораторію на підвищення тарифів на енергоносії. За рішення проголосували всього 174 депутати.

«Проєктом постанови пропонується надати доручення Кабінету міністрів України невідкладно внести зміни до Фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів», – зазначено у пояснювальній записці до документу.

За цим документом тариф на перші 100 кіловат мав становити 90 копійок.

Як наголошується, прийняття проекту дозволило б зменшити ціни на електроенергію для найбідніших споживачів.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за результатами розгляду документу рекомендував парламенту не підтримувати запропонований законопроєкт у зв'язку з тим, що вже реалізовано парламентські заходи реагування щодо питань, які пропонується врегулювати проєктом постанови.

Нагадаємо, що сьогодні ввечері Рада проводить два позачергових засідання.

Додамо, що тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт/год зафіксовано на один місяць – до 1 травня 2021 року.

24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні. Ціна становитиме 1,68 гривень за кВт/год.

Водночас, Кабмін дозволив «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів може на певний час продовжити покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії якого завершується 31 березня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще якийсь час.

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Кабінет міністрів України 1 лютого встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень надходитиме на рахунки постачальників електроенергії. Здебільшого це домогосподарства з електроопаленням.

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