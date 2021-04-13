Україна піднялася у рейтингу паспортів на шість позицій

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи в 136 країн світу

Україна піднялася в оновленому рейтингу Індексу паспортів світу на шість позицій, повідомляє УНН.

Зараз Україна посідає 35-е місце – власники українського паспорта можуть подорожувати, зокрема, без візи в 136 країн світу. Рейтинг укладає компанія Henley & Partners.

«Україна піднялася в рейтингу на шість позицій та займає 35-е місце з можливістю подорожувати без візи або з візою після прибуття в 136 країн світу. У період з січня по березень 2021 року Україна уклала безвізові угоди з Арубою, Кюрасао, Гренадою, Сен-Мартеном та Карибські Нідерландами», – вказали у компанії оновлені дані Індексу паспортів світу на II квартал 2021 року.

Японський паспорт, як і раніше, займає перше місце в Індексі. Японським громадянам відкриті кордони 193 країн світу, попри чинну заборону на в'їзд іноземних громадян на територію Японії. На другому місці – сінгапурський паспорт, який відкриває можливість для безвізових подорожей по 192 країнам світу. На третьому місці – Німеччина та Південна Корея.

«Загальна вакцинація в низці країн дає надію на те, що переміщення громадян між країнами знову стануть звичайним явищем», – відзначили укладачі рейтингу.

У попередньому рейтингу за І квартал 2021 року Україна у рейтингу Індексу паспортів світу посідала 41-ше місце.

Усього в рейтингу 110 місць.

Індекс паспортів компанії Henley & Partners – це міжнародний рейтинг країн за рівнем свободи пересування, яку вони надають своїм громадянам. Індекс видається з 2006 року у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу в світі базу туристичної інформації.

Компанія Henley & Partners, яка працює в сфері планування місця проживання для приватних клієнтів та їх сімей, виступає як радник урядів різних країн при розробці та впровадженні програм громадянства або дозволу на проживання через інвестиції.

Нагадаємо, МВС дало роз'яснення, як оформити паспорт під час карантину.