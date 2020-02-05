В Україні з'явиться Фонд гарантування кредитів на купівлю землі



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Статутний капітал Фонду складе 240 мільйонів гривень

Кабінет міністрів України створить Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який буде надавати державні гарантії фермерам для купівлі сільськогосподарської землі.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час свого засідання 5 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За словами прем'єра, статутний капітал Фонду складе 240 мільйонів гривень — ці кошти надалі спрямують на надання державних гарантій фермерам після того, як в Україні запрацює ринок землі.

«Фонд надасть доступ малим і середнім суб’єктам підприємництва (до 500 гектарів) до банківських кредитів, зменшивши вартість їх залучення. Крім того, це також мінімізує ризики можливого неповернення кредитів», — пояснив Гончарук.

Нагадаємо, Верховна Рада може у четвер, 6 лютого, розпочати розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.