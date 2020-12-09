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    У «ковідних» лікарнях Київщини вже понад 1,8 тис. ліжок обладнані киснем

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    Частина ліжок забезпечені кисневими концентраторами - У «ковідних» лікарнях Київщини вже понад 1,8 тис. ліжок обладнані киснем
    Частина ліжок забезпечені кисневими концентраторами
    Фото з відкритих джерел

    За тиждень у лікарнях Київщини встановили 239 нових кисневих точок доступу

    Наразі в Київській області хворих на коронавірус приймають 26 лікарень, у яких 2665 інфекційних ліжок. Із них 1854 ліжко-місць уже обладнані киснем. Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

    Зокрема:

    • 1300 інфекційних ліжок підключені до централізованої мережі подачі кисню;
    • 554 ліжок – до кисневих концентраторів.

    «Лише за тиждень ми встановили 239 нових кисневих точок доступу. Наголошу, що це динамічний процес, тому продовжуємо працювати», – пояснив Володін.

    До 15 грудня до «ковідних» медзакладів планують поставити ще 260 додаткових концентраторів. Також найближчого тижня завершать роботи з централізованого забезпечення киснем на 188 виводів у лікарнях Василькова, Кагарлика, Рокитного та Переяслава.

    Натомість до кінця грудня централізовану кисневу мережу на 165 виводів планують розширити в перепрофільованих лікарнях Ірпеня, Тетієва та Білої Церкви.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      845343
    • Одужали
      451118
    • Хворіють
      380021
    • Померли
      14204

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 9 грудня у Київській області зафіксовано 45497 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 943 нових хворих. 

    Теги: Київщина лікарня епідемія коронавірус
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