У «ковідних» лікарнях Київщини вже понад 1,8 тис. ліжок обладнані киснем

За тиждень у лікарнях Київщини встановили 239 нових кисневих точок доступу

Наразі в Київській області хворих на коронавірус приймають 26 лікарень, у яких 2665 інфекційних ліжок. Із них 1854 ліжко-місць уже обладнані киснем. Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін.

Зокрема:

1300 інфекційних ліжок підключені до централізованої мережі подачі кисню;

554 ліжок – до кисневих концентраторів.

«Лише за тиждень ми встановили 239 нових кисневих точок доступу. Наголошу, що це динамічний процес, тому продовжуємо працювати», – пояснив Володін.

До 15 грудня до «ковідних» медзакладів планують поставити ще 260 додаткових концентраторів. Також найближчого тижня завершать роботи з централізованого забезпечення киснем на 188 виводів у лікарнях Василькова, Кагарлика, Рокитного та Переяслава.

Натомість до кінця грудня централізовану кисневу мережу на 165 виводів планують розширити в перепрофільованих лікарнях Ірпеня, Тетієва та Білої Церкви.

Коронавірус в Україні

Всього 845343

Одужали 451118

Хворіють 380021

Померли 14204

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 9 грудня у Київській області зафіксовано 45497 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 943 нових хворих.