У «ковідних» лікарнях Київщини вже понад 1,8 тис. ліжок обладнані киснем
За тиждень у лікарнях Київщини встановили 239 нових кисневих точок доступу
Наразі в Київській області хворих на коронавірус приймають 26 лікарень, у яких 2665 інфекційних ліжок. Із них 1854 ліжко-місць уже обладнані киснем. Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Василь Володін.
Зокрема:
- 1300 інфекційних ліжок підключені до централізованої мережі подачі кисню;
- 554 ліжок – до кисневих концентраторів.
«Лише за тиждень ми встановили 239 нових кисневих точок доступу. Наголошу, що це динамічний процес, тому продовжуємо працювати», – пояснив Володін.
До 15 грудня до «ковідних» медзакладів планують поставити ще 260 додаткових концентраторів. Також найближчого тижня завершать роботи з централізованого забезпечення киснем на 188 виводів у лікарнях Василькова, Кагарлика, Рокитного та Переяслава.
Натомість до кінця грудня централізовану кисневу мережу на 165 виводів планують розширити в перепрофільованих лікарнях Ірпеня, Тетієва та Білої Церкви.
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Одужали451118
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Хворіють380021
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Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 9 грудня у Київській області зафіксовано 45497 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 943 нових хворих.