В українській армії за добу коронавірус виявили у близько 150 військовослужбовців

Станом на 8 грудня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє — 3266 осіб

У Збройних силах України за минулу добу корона вірус виявили у 148 військовослужбовців, що майже втричі більше, ніж у попередній день (32). Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

Зазначається, що минулої доби в медзаклади госпіталізовано 29 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

У Медсилах інформують, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 119 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

«Станом на 8 грудня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє — 3266 осіб. Всього за час пандемії одужало — 8087 осіб, летальних випадків — 29», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції перебуває 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 85 осіб.

Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

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