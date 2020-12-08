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    В українській армії за добу коронавірус виявили у близько 150 військовослужбовців

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    Минулої доби в&nbsp;медзаклади госпіталізовано 29 військовослужбовців - В українській армії за добу коронавірус виявили у близько 150 військовослужбовців
    Минулої доби в медзаклади госпіталізовано 29 військовослужбовців

    Станом на 8 грудня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє — 3266 осіб

    У Збройних силах України за минулу добу корона вірус виявили у 148 військовослужбовців, що майже втричі більше, ніж у попередній день (32). Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    Зазначається, що минулої доби в медзаклади госпіталізовано 29 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

    У Медсилах інформують, що на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 119 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

     «Станом на 8 грудня в Збройних Силах України на Covid-19 хворіє — 3266 осіб. Всього за час пандемії одужало — 8087 осіб, летальних випадків — 29», — сказано у повідомленні.

    Зазначається, що на ізоляції перебуває 524 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 85 осіб.

    Нагадаємо, Україна просить США надати вакцину від Covid-19 в режимі екстреного застосування.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 7 грудня коронавірус підтвердився у 10 811 людей. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 832 758 осіб, одужало – 436 564 особи, летальних випадків – 13 928, проведено ПЛР-тестувань – 4 838 679.

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    Теги: ЗСУ військові Україна вірус коронавірус Тетяна Мостепан
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