  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Українському інституті книги пояснили, чому в Україні не розвивається сегмент аудіокниг

    • Розсилка
    Коваль розповіла про платформи, які мають аудіокнижки та чи вигідний такий напрямок - В Українському інституті книги пояснили, чому в Україні не розвивається сегмент аудіокниг
    Коваль розповіла про платформи, які мають аудіокнижки та чи вигідний такий напрямок
    Фото з відкритих джерел

    «На запис аудіокнижки витрати значно більші, якщо її якісно начитати»

    Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль прокоментувала тенденції розвитку аудіокниговидавництва на українському ринку. В інтерв’ю «Главкому» вона зазначила, що частка слухачів таких дуже незначна.

    «Згідно з останніми опитуваннями, частка електронних книжок 2%, аудіо – 1%», – повідомила фахівчиня.

    Крім того, Коваль розповіла про платформи, які мають аудіокнижки та чи вигідний такий напрямок.

    «Витрати на виготовлення електронної книжки дуже незначні, якщо вже є паперова книжка, її макет, придбані права, тоді треба 2-3 тис. грн, щоби зробити електронний варіант. А ось на аудіокнижки витрати значно більші, якщо їх якісно начитати, а не якимось автоматичним комп'ютерним голосом. Не маючи розуміння потреб ринку в аудіокнижках, не маючи ніяких гарантій, що це теж не буде викладено піратами на піратські сайти, видавці не ризикують вкладати у цей напрямок кошти», – пояснила директорка Інституту.

    Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.

    Читайте повне інтерв’ю:
    Теги: книги Україна Олександра Коваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies