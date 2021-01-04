В Українському інституті книги пояснили, чому в Україні не розвивається сегмент аудіокниг
«На запис аудіокнижки витрати значно більші, якщо її якісно начитати»
Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль прокоментувала тенденції розвитку аудіокниговидавництва на українському ринку. В інтерв’ю «Главкому» вона зазначила, що частка слухачів таких дуже незначна.
«Згідно з останніми опитуваннями, частка електронних книжок 2%, аудіо – 1%», – повідомила фахівчиня.
Крім того, Коваль розповіла про платформи, які мають аудіокнижки та чи вигідний такий напрямок.
«Витрати на виготовлення електронної книжки дуже незначні, якщо вже є паперова книжка, її макет, придбані права, тоді треба 2-3 тис. грн, щоби зробити електронний варіант. А ось на аудіокнижки витрати значно більші, якщо їх якісно начитати, а не якимось автоматичним комп'ютерним голосом. Не маючи розуміння потреб ринку в аудіокнижках, не маючи ніяких гарантій, що це теж не буде викладено піратами на піратські сайти, видавці не ризикують вкладати у цей напрямок кошти», – пояснила директорка Інституту.
Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.