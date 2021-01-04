В Українському інституті книги пояснили, чому в Україні не розвивається сегмент аудіокниг

Коваль розповіла про платформи, які мають аудіокнижки та чи вигідний такий напрямок

«На запис аудіокнижки витрати значно більші, якщо її якісно начитати»

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль прокоментувала тенденції розвитку аудіокниговидавництва на українському ринку. В інтерв’ю «Главкому» вона зазначила, що частка слухачів таких дуже незначна.

«Згідно з останніми опитуваннями, частка електронних книжок 2%, аудіо – 1%», – повідомила фахівчиня.

Крім того, Коваль розповіла про платформи, які мають аудіокнижки та чи вигідний такий напрямок.

«Витрати на виготовлення електронної книжки дуже незначні, якщо вже є паперова книжка, її макет, придбані права, тоді треба 2-3 тис. грн, щоби зробити електронний варіант. А ось на аудіокнижки витрати значно більші, якщо їх якісно начитати, а не якимось автоматичним комп'ютерним голосом. Не маючи розуміння потреб ринку в аудіокнижках, не маючи ніяких гарантій, що це теж не буде викладено піратами на піратські сайти, видавці не ризикують вкладати у цей напрямок кошти», – пояснила директорка Інституту.

Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.