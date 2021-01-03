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    В Інституті книги звинуватили ринок «Петрівка» у торгівлі контрафактною продукцією

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    <p>Коваль додала, що у 2020 році ввезли російських книг на два мільйони доларів</p> - В Інституті книги звинуватили ринок «Петрівка» у торгівлі контрафактною продукцією

    Коваль додала, що у 2020 році ввезли російських книг на два мільйони доларів

    Фото книжкового ринку Петрівки/відкриті джерела

    Українські книготорговці і видавці обома руками за касові апарати, – Олександра Коваль

    Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль прокоментувала проблему боротьби з піратством літературного продукту. В інтерв’ю «Главкому» вона зазначила, що боротьба з цим явищем є невідкладною проблемою.

    «Переважно нелегально в Україні друкуються бестселери російських видавництв. Тобто їх навіть не завозять, їх просто в якихось підпільних друкарнях друкують на гіршому папері, у паперовій обкладинці. Вони, відповідно, коштують у 2-4 рази дешевше, ніж оригінальні російські книжки. Пірати друкують нелегально також деякі книжки власне українських видавництв», – зазначив вона.

    Коваль додала, що у 2020 році ввезли російських книг на два мільйони доларів.

    «Якщо ми говоримо про ввезення російських книжок, то до війни російські книжки ввозилися легально на суму $19 млн (обсяг сірої контрабанди невідомий). Це приблизно становило чверть чи може навіть третину всього українського ринку. У 2020 році – на $2 млн. Але це не означає, що аж настільки поменшала кількість таких книжок», – говорить директорка.

    Крім того, Коваль пояснює як боротися з легальним ввозом книг до України.

    «Запроваджуючи якісь дуже жорсткі перевірки, санкції. Ці книжки продаються просто скрізь. Вони є у книгарнях, на Петрівці («Петрівка» – найбільший книжковий ринок в Україні, у Києві). Фактично вся «Петрівка» – це є контрафакт. І всі інші базари книжкові. Тому дуже важливим є запровадження РРО (реєстратор розрахункових операцій) у книжковій торгівлі, у роздрібній. Українські книготорговці і видавці обома руками за РРО. Ми, напевно, будемо першою галуззю, яка повністю підтримає цей захід і перейде на ці розрахункові касові апарати: тільки тоді, коли чеки і всі операції будуть відразу зображатися у податковій фіскальній службі, можна буде говорити про те, що боротьба ефективна. Адже щоби книжку легально продати, її треба легально прийняти до себе на склад», – зазначила директорка Інституту.

    Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.

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    Теги: книги санкції ринок Олександра Коваль
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