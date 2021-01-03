В Інституті книги звинуватили ринок «Петрівка» у торгівлі контрафактною продукцією

Коваль додала, що у 2020 році ввезли російських книг на два мільйони доларів

Українські книготорговці і видавці обома руками за касові апарати, – Олександра Коваль

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль прокоментувала проблему боротьби з піратством літературного продукту. В інтерв’ю «Главкому» вона зазначила, що боротьба з цим явищем є невідкладною проблемою.

«Переважно нелегально в Україні друкуються бестселери російських видавництв. Тобто їх навіть не завозять, їх просто в якихось підпільних друкарнях друкують на гіршому папері, у паперовій обкладинці. Вони, відповідно, коштують у 2-4 рази дешевше, ніж оригінальні російські книжки. Пірати друкують нелегально також деякі книжки власне українських видавництв», – зазначив вона.

Коваль додала, що у 2020 році ввезли російських книг на два мільйони доларів.

«Якщо ми говоримо про ввезення російських книжок, то до війни російські книжки ввозилися легально на суму $19 млн (обсяг сірої контрабанди невідомий). Це приблизно становило чверть чи може навіть третину всього українського ринку. У 2020 році – на $2 млн. Але це не означає, що аж настільки поменшала кількість таких книжок», – говорить директорка.

Крім того, Коваль пояснює як боротися з легальним ввозом книг до України.

«Запроваджуючи якісь дуже жорсткі перевірки, санкції. Ці книжки продаються просто скрізь. Вони є у книгарнях, на Петрівці («Петрівка» – найбільший книжковий ринок в Україні, у Києві). Фактично вся «Петрівка» – це є контрафакт. І всі інші базари книжкові. Тому дуже важливим є запровадження РРО (реєстратор розрахункових операцій) у книжковій торгівлі, у роздрібній. Українські книготорговці і видавці обома руками за РРО. Ми, напевно, будемо першою галуззю, яка повністю підтримає цей захід і перейде на ці розрахункові касові апарати: тільки тоді, коли чеки і всі операції будуть відразу зображатися у податковій фіскальній службі, можна буде говорити про те, що боротьба ефективна. Адже щоби книжку легально продати, її треба легально прийняти до себе на склад», – зазначила директорка Інституту.

Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.