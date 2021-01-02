Cкільки читачів віддають перевагу україномовній літературі. Директорка Інституту книги озвучила останні дані

У порівнянні з попередніми роками фіксується зростання україномовної читацької аудиторії

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль прокоментувала, скільки читачів віддають перевагу літературі українською мовою. В інтерв’ю «Главкому» Коваль зазначила, що у порівнянні з аудиторією читання російською кількість читачів українською зросла.

«У порівнянні з 2018 роком, що показали дослідження, є 2-3% відсоткове зростання кількості україномовних читачів. Якщо говорити приблизно, то десь 40% опитаних кажуть, що читають лише українською, це високий показник», – каже фахівчиня.

Крім того, Коваль визнала проблему браку якісної україномовної літератури на українському ринку.

«Чесно вам скажу, що потреби читачів, які чогось там недоотримують російською мовою, мене турбують набагато менше, ніж потреби читачів, які справді недоотримують україномовної продукції. Проблема у тому, що видання українських книжок недокапіталізоване. Щоби мати можливість одночасно випустити на ринок більше назв, більшими накладами потрібні досить значні обігові гроші, яких нема. Вони б мали надходити з самого ринку, з продажу книжок, але продаж відбувається не так швидко, як хочеться…», – пояснює вона.

Коваль зазначає, що «видавці говорять, що для них був би дуже важливим доступ до кредитних коштів».

«От зокрема за програмою «5-7-9» (кредитна програма для малого і мікробізнесу) під 5% вони готові взяти 300 млн грн на рік. І тоді через 5 років ми б вийшли приблизно на 35 тисяч назв книжок щороку. Зараз їх набагато менше, орієнтовно вдвічі», – сказала вона.

Нагадаємо, що в Інституті книги підбили підсумки 2020 року.