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    В Україну увірветься штормовий вітер: прогноз погоди на 5 січня

    Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло
    Погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду. Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко. «Тому особлива увага та обережність у Карпатах! Сильний вітер та тепла погода провокують лавини»,
    • Сьогодні, 05:58
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    На заході України сьогодні можливий штормовий вітер
    На заході України сьогодні можливий штормовий вітер

    Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло

    Погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

    Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.

    «Тому особлива увага та обережність у Карпатах! Сильний вітер та тепла погода провокують лавини», – попередила вона.

    Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло – періодичні дощі чи мряка, в Карпатах та на сході з мокрим снігом.

    Температура повітря протягом дня очікується +2…+5 градусів, на півдні +6…+9, на сході та північному сході 0…+4 градуси.

    909686_2042659Прогноз погоди на 5 січня

    Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на Заході та північному сході й Сході.

    У Києві – волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна
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