В Україну увірветься штормовий вітер: прогноз погоди на 5 січня

Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло

Погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду. Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко. «Тому особлива увага та обережність у Карпатах! Сильний вітер та тепла погода провокують лавини»,



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На заході України сьогодні можливий штормовий вітер

Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло

Погода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.

Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.

«Тому особлива увага та обережність у Карпатах! Сильний вітер та тепла погода провокують лавини», – попередила вона.

Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло – періодичні дощі чи мряка, в Карпатах та на сході з мокрим снігом.

Температура повітря протягом дня очікується +2…+5 градусів, на півдні +6…+9, на сході та північному сході 0…+4 градуси.

Прогноз погоди на 5 січня

Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на Заході та північному сході й Сході.

У Києві – волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів.