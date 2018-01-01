В Україну увірветься штормовий вітер: прогноз погоди на 5 січня
- Сьогодні, 05:58
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На заході України сьогодні можливий штормовий вітер
Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та теплоПогода на більшості території України 5 січня залишатиметься теплою та помірно вологою, тільки на Заході можливий штормовий вітер із поривами до 15 – 20 метрів за секунду.
Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.
«Тому особлива увага та обережність у Карпатах! Сильний вітер та тепла погода провокують лавини», – попередила вона.
Загалом 5 січня на у більшості областей знову буде вогко та тепло – періодичні дощі чи мряка, в Карпатах та на сході з мокрим снігом.
Температура повітря протягом дня очікується +2…+5 градусів, на півдні +6…+9, на сході та північному сході 0…+4 градуси.
Прогноз погоди на 5 січня
Невеликі морози найближчої ночі ймовірні на Заході та північному сході й Сході.
У Києві – волога повітряна маса, вночі +2, вдень +5 градусів.