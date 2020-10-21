В Ужгороді чоловік вештався містом з торбою набоїв до автомата



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Вилучені н абої відправили на експертизу

45-річний ужгородець може бути причетний до збуту боєприпасів на території регіону

Поліція вилучила у жителя Ужгорода 200 набоїв до автоматичної зброї. Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області.

«В Ужгороді під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у зловмисника дві сотні набоїв. Оперативники встановлюють канал надходження незаконного товару», - розповіли правоохоронці.

Так, працівники карного розшуку поліції отримали оперативну інформацію, що 45-річний ужгородець може бути причетний до збуту боєприпасів на території регіону. Вчора, 20 жовтня, оперативники зупинили його на одній з вулиць обласного центру.

Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка 200 набоїв калібру 7,62. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Набої буде скеровано для проведення необхідної експертизи. Наразі встановлюється канал надходження набоїв.

У діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з бойовими припасами. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.