  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Ужгороді чоловік вештався містом з торбою набоїв до автомата

    • Розсилка
    Вилучені н<span>абої відправили на експертизу</span> - В Ужгороді чоловік вештався містом з торбою набоїв до автомата
    Вилучені набої відправили на експертизу

    45-річний ужгородець може бути причетний до збуту боєприпасів на території регіону

    Поліція вилучила у жителя Ужгорода 200 набоїв до автоматичної зброї. Про це повідомили в пресслужбі поліції Закарпатської області.

    «В Ужгороді під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у зловмисника дві сотні набоїв. Оперативники встановлюють канал надходження незаконного товару», - розповіли правоохоронці.

    Так, працівники карного розшуку поліції отримали оперативну інформацію, що 45-річний ужгородець може бути причетний до збуту боєприпасів на території регіону. Вчора, 20 жовтня, оперативники зупинили його на одній з вулиць обласного центру.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Ужгороді чоловік вештався містом з торбою набоїв до автомата
    В Ужгороді чоловік вештався містом з торбою набоїв до автомата
    В Ужгороді чоловік вештався містом з торбою набоїв до автомата

    Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка 200 набоїв калібру 7,62. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції.

    Набої буде скеровано для проведення необхідної експертизи. Наразі встановлюється канал надходження набоїв.

    У діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження з бойовими припасами. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

     

    зброя Закарпаття Ужгород боєприпаси поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies