Поліція у Німеччині затримала дідуся, який за допомогою перцевого балончика «тримав соціальну дистанцію»



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Поліція відкрила кримінальну справу через втручання у дорожній рух та нанесення тілесних ушкоджень

71-річний чоловік спершу обприскав із балончика бігунів, а потім подружню пару, що проїжджала повз на велосипедах

У німецькому місті Аахен поліція порушила кримінальну справу проти 71-річного чоловіка, який розганяв людей навколо себе перцевим балончиком. Таким чином він хотів тримати «соціальну дистанцію». Про це повідомила пресслужба поліції.

Правоохоронці зазначають, що літній чоловік спершу обприскав із балончика бігунів, а потім подружню пару, що проїжджала повз на велосипедах.

«Попри сльозотечу, велосипедисти змогли без травм зупинитись та викликати поліцію. Патруль правоохоронців затримав нападника. Той пояснив, що не знав, як інакше утримати перехожих на відстані у 1,5 метри, які рекомендують для «соціального дистанціювання», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальну справу через втручання у дорожній рух та нанесення тілесних ушкоджень.

Як повідомлялося. альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про запровадження повного карантину. 105 000 жителів громади Берхтесгеденер, що межує з Австрією, зможуть залишати домівки лише з найважливіших причин протягом наступних двох тижнів.

Нагадаємо, у світі станом на 20 жовтня коронавірусом заразилися 40 млн 348 тис. 737 людей. На ранок вівторка у всьому світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 1 млн 117 тис. 572 людей проти 1 млн 112 тис. 599 на ранок понеділка, вилікувалися 27 млн 628 тис. 198 людей.

До слова, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень.



