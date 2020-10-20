На Луганщині від вибуху гранати постраждали батько і син
Внаслідок вибуху постраждали 61-річний власник квартири та його 33-річний син
Чоловіки намагались розібрати гранату
У Рубіжному Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали батько і син, повідомила прес-секретар поліції області Тетяна Погукай в Facebook.
Вибух стався у квартирі 61-річного чоловіка і його 33-річного сина.
За попередніми висновками, чоловіки на кухні необережно поводилися з гранатою, що і стало причиною її детонації.
Повідомлення про госпіталізацію чоловіків поліція отримала від медиків.