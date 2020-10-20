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    На Луганщині від вибуху гранати постраждали батько і син

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    <span>Внаслідок вибуху постраждали 61-річний власник квартири та його 33-річний син</span> - На Луганщині від вибуху гранати постраждали батько і син
    Внаслідок вибуху постраждали 61-річний власник квартири та його 33-річний син

    Чоловіки намагались розібрати гранату

    У Рубіжному Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали батько і син, повідомила прес-секретар поліції області Тетяна Погукай в Facebook.

    Вибух стався у квартирі 61-річного чоловіка і його 33-річного сина.

    За попередніми висновками, чоловіки на кухні необережно поводилися з гранатою, що і стало причиною її детонації.

    Повідомлення про госпіталізацію чоловіків поліція отримала від медиків.

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