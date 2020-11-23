В Ужгороді на виборах переміг чинний мер

Богдан Андріїв випередив кандидата від «Слуги народу» на 1417 голосів

Богдан Андріїв набрав 51,1% голосів

В Ужгороді у другому турі виборів мера переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Про це повідомляє Опора з посиланням на підсумковий протокол Ужгородської міської територіальної виборчої комісії.

Зазначається, що Андріїв випередив кандидата від «Слуги народу» на 1417 голосів.

Згідно з даними протоколу, за Андріїва проголосували 12 869 виборців (51,1%). Кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей набрав 11 452 голосів (45,4%).

Копія протоколу, яку отримав представник «Опори», підписана 23 листопада 03:26.

За даними протоколу ТВК, всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців. Станом на 22 листопада у місті зафіксовано 90 155 виборців.

Як повідомлялося, Комітет виборців України повідомив про підкуп виборців у п'яти містах.

До слова, Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах України. Міських голів обирали у Львові, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.