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    В Ужгороді на виборах переміг чинний мер

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    Богдан&nbsp;Андріїв випередив кандидата від &laquo;Слуги народу&raquo; на 1417 голосів - В Ужгороді на виборах переміг чинний мер
    Богдан Андріїв випередив кандидата від «Слуги народу» на 1417 голосів

    Богдан Андріїв набрав 51,1% голосів

    В Ужгороді у другому турі виборів мера переміг чинний міський голова Богдан Андріїв. Про це повідомляє Опора з посиланням на підсумковий протокол Ужгородської міської територіальної виборчої комісії.

    Зазначається, що Андріїв випередив кандидата від «Слуги народу» на 1417 голосів.

    Згідно з даними протоколу, за Андріїва проголосували 12 869 виборців (51,1%). Кандидат від «Слуги народу» Віктор Щадей набрав 11 452 голосів (45,4%).

    Копія протоколу, яку отримав представник «Опори», підписана 23 листопада 03:26.

    За даними протоколу ТВК, всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців. Станом на 22 листопада у місті зафіксовано 90 155 виборців.

    Як повідомлялося, Комітет виборців України повідомив про підкуп виборців у п'яти містах.

    До слова, Синютка привітав Садового з перемогою на виборах мера Львова.

    Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, другий тур виборів відбувся в одинадцяти великих містах УкраїниМіських голів обирали у Львові, Дніпрі,  Черкасах, Полтаві, Рівному, Миколаєві, Ужгороді, Слов'янську, Нікополі, Дрогобичі та Бердянську. У першому турі 25 жовтня жоден з кандидатів не зміг набрати 50% голосів.

    Теги: вибори мер Ужгород Богдан Андріїв
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