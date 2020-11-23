Мільйони на рекламу у Facebook: стали відомі витрати кандидатів у мери Києва

На рекламу у Facebook кандидати в мери Києва витратили понад $126 тис.

Ірина Верещук витратила на рекламу суму, що становить половину всіх витрат кандидатів у мери Києва

Кандидати на посаду київського міського голови під час виборчої кампанії витратили на рекламу у Facebook понад $126 тис. (понад 3,5 млн гривень). Йдеться про витрати із персональних сторінок політиків у період від січня до 25 жовтня.

Як пише рух «Чесно», найбільше з персональної сторінки витратила Ірина Верещук («Слуга народу») — майже $69 тис. Це фактично половина всіх витрат столичних кандидатів.

Віталій Кличко, який переміг у першому турі київських виборів, витратив трохи більше $26 тис. — майже втричі менше, ніж Верещук.

Кандидат від ВО «Батьківщина» Олексій Кучеренко витратив на рекламу у Facebook $7,3 тис.

Деякі кандидати на пост мера не витрачали гроші на рекламу із персональних сторінок, натомість їх активно рекламували сторінки їхньої партії чи інші.

Сторінки, які просували кандидата у мери Києва Сергія Притулу, «Команда Притули» та «Притула UA», витратили на дописи понад $40 тис. Усі ці гроші — протягом вересня-жовтня.

Кандидат Андрій Пальчевський не витрачав грошей із персональної сторінки. Натомість усі сторінки, які агітували за нього та партію «Перемога Пальчевського», витратили на Facebook понад $143 тис. Серед них сторінки із назвами: «Перемога Пальчевського», «Асоціація платників податків. Київ», «Свободная Украина», «Украина Онлайн», «Полит Пост», «Полит Пресс» тощо.

«Улюблена» тема сторінок, які піарили Пальчевського, — результати опитувань, де кандидат та його партія мало не перемагають лідера перегонів Кличка.

До прикладу, один із постів просував інформацію, що «Перемога Пальчевського» набирає 14% на виборах до Київради. Натомість партія не набрала і 5%.

Кандидат Борислав Береза також не витрачав гроші на рекламу із персональної сторінки. Водночас сторінка «Еко Партія Берези», яка активно просувала кандидата, вклала у Facebook понад $13 тис.

Сергій Попов, кандидат від ОПЗЖ, витратив із персональної сторінки $5,5 тис. Ще $8,9 тис. вклали у рекламу зі сторінки «Кияни за Олександра Попова».

Нагадаємо, на виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

На другому місці екс-голова Київської міськдержадміністрації, кандидат від «Опозиційної платформи – За життя» Олександр Попов – 68757 голосів. На третьому Сергій Притула від партії «Голос» – 56900.

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