Кандидат на посаду міського голови Нікополя Саюк заявив, що перемагає на виборах

Олександр Саюк заявив, що перемагає на виборах

Саюк зазначив, що його підтримали 51% виборців

Кандидат на посаду міського голови Нікополя (Дніпропетровська область) від партії «За майбутнє» Олександр Саюк заявив, що перемагає у другому турі місцевих виборів.

Результати попереднього паралельного підрахунку голосів Саюк оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що його підтримали 51% виборців, а суперника від партії «Слуга народу» Руслана Олійника – 41%.

«Це все попередньо, дочекаємося офіційних даних ТВК», – підкреслив Саюк.

Екзит-полу в Нікополі не проводили. За даними ЦВК, явка виборців у місті склала 24,20%. Офіційний підрахунок голосів триває.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.