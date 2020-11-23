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    Політика

    Кандидат на посаду міського голови Нікополя Саюк заявив, що перемагає на виборах

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    Олександр Саюк заявив, що перемагає на виборах - Кандидат на посаду міського голови Нікополя Саюк заявив, що перемагає на виборах
    Олександр Саюк заявив, що перемагає на виборах

    Саюк зазначив, що його підтримали 51% виборців

    Кандидат на посаду міського голови Нікополя (Дніпропетровська область) від партії «За майбутнє» Олександр Саюк заявив, що перемагає у другому турі місцевих виборів.

    Результати попереднього паралельного підрахунку голосів Саюк оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що його підтримали 51% виборців, а суперника від партії «Слуга народу» Руслана Олійника – 41%.

    «Це все попередньо, дочекаємося офіційних даних ТВК», – підкреслив Саюк.

    Екзит-полу в Нікополі не проводили. За даними ЦВК, явка виборців у місті склала 24,20%. Офіційний підрахунок голосів триває.

    Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

    Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.

    Теги: ЦВК вибори За майбутнє
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