На виборах в Ужгороді перемагає чинний мер, а в Бердянську ─ кандидат від партії «За майбутнє»

22 листопада в Україні пройшов другий тур місцевих виборів

В Ужгороді нинішній мер Богдан Андріїв обійшов свого суперника на 1200 голосів, а в Бердянську Валерій Барнаов набрав на 900 білше за суперника з «ОПЗЖ»

В Ужгороді у другому турі місцевих виборів лідирують чинний мер Богдан Андріїв, а в Бердянську перемогу здобув кандидат від партії «За майбутнє» Валерій Баранов, повідомляють місцеві видання.

За інформацією видання mukachevo.net, згідно з попередніми даними паралельного підрахунку, Андріїв переміг свого суперника від партії «Слуга народу» Віктора Щадея з перевагою близько 1200 голосів.

«Таким чином, «слуги народу» втратили останню можливість перемогти на виборах мера хоча б в одному обласному центрі», ─ йдеться в повідомленні.

Я повідомляється на сайті «Бердянськ 24» оприлюднили результати паралельного підрахунку голосів, які свідчать, що на виборах в Бердянську, де 22 листопада відбулося повторне голосування, перемогу здобув кандидат від партії «За майбутнє» Валерій Баранов.

За даними видання, Баранов обійшов свого суперника члена партії «ОПЗЖ» Олександра Свідла на понад 900 голосів.

«З результатом 51,42% посаду міського голови Бердянська виборов Валерій Баранов. Олександра Свідла ж, попередньо підтримали 48,56% виборців», ─ йдеться в повідомленні.

У штабі Баранова також заявили про перемогу і оприлюднили власний попередній результат голосування, за яким у Баранова ─ 51,56%, а у Свідла ─ 48,44%.

У виданні наголошується, що Баранов із невеликим відривом лідирує на більшості виборчих дільниць, тоді як Свідло переміг у військовому містечку, на виборчих дільницях у загальноосвітній школі №11 та в Бердянському професійному ліцеї.

Як повідомлялося, у Бердянську поліція відкрила справу через підробку бюлетенів.

Також нагадаємо, що громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.