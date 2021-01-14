Відзавтра на українсько-словацькому кордоні змінюється пункт пропуску пішоходів

Пункт пропуску «Вишнє Нємецке» (з українського боку пункт пропуску «Ужгород») закривається 15 січня о 8.00

Відзавтра, 15 січня, з 08:00 (за київським часом) припиняється пропуск пішоходів у пункті пропуску «Вишнє Нємецке» (з українського боку пункт пропуску «Ужгород»). Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що одночасно відновлюється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля» («Малий Березний»).

Пункт пропуску «Велке Слеменце» («Малі Селменці») залишається тимчасово закритим.

Також словацькі прикордонники нагадують, що наразі у Словаччину можуть в’їжджати лише ті громадяни третіх країн, яким надано право на проживання на території Словацької Республіки або які мають національну візу, видану посольствами Словацької Республіки за кордоном.

«В'їзд на територію держави також дозволений для громадян третіх країн, які є близькими родичами особи, яка має право на постійне або тимчасове місце проживання в Словацькій Республіці, або громадянина Словацької Республіки (дружини, неповнолітньої дитини цих осіб, батьків неповнолітньої дитини)», ─ йдеться у повідомленні.

Після в’їзду на територію Словацької Республіки усі громадяни зобов’язані дотримуватися визначених законодавством карантинних заходів. Вони також повинні зареєструватися на сайті http://korona.gov.sk/ehranica, пройти лабораторну діагностику COVID-19 не пізніше п’ятого дня ізоляції та повідомити про своє прибуття відповідному медичному працівникові.

Громадяни третіх країн, які підпадають під один із загальних винятків, що зазначені в указі Управління охорони здоров'я Словаччини (члени екіпажів, пілоти, водії, що здійснюють вантажні перевезення, бригади медичної служби тощо), можуть в'їжджати на територію Словацької Республіки без карантинних обмежень.

Також дозволяється в'їзд громадян третіх країн з метою транзиту до однієї з держав-членів ЄС, де вони мають постійне або тимчасове місце проживання. Транзит через територію Словацької Республіки повинен відбуватися без зупинки, за винятком зупинки для необхідного заправлення палива, та не пізніше, ніж протягом восьми годин.

В'їзд громадян країн-членів ЄС на територію Словацької Республіки через зовнішній кордон не обмежений, але щодо них також застосовуються карантинні заходи, зазначені в Указі Управління охорони здоров'я Словацької Республіки, або умови транзиту через територію країни.

Як повідомлялося, Угорщина і Словаччина посилили правила пропуску іноземців через кордон.