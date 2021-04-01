Український культурний фонд отримав виконувачку обов'язки директора

Ірина Осадча буде в.о. директора Українського культурного фонду до призначення керівника

Виконання обов’язків виконавчого директора Українського культурного фонду покладено на Ірину Осадчу

Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило виконувачку обов'язків виконавчого директора Українського культурного фонду (УКФ). Нею стала Ірина Осадча.

Про це повідомляється на сайті УКФ.

Ірина Осадча до призначення була заступницею виконавчого директора з питань організаційного розвитку Фонду.

«Виконання обов’язків виконавчого директора Українського культурного фонду покладено на Ірину Осадчу… з 31 березня до призначення керівника Фонду», – йдеться в повідомленні.

Також начальницю аналітичного відділу Ірину Чужинову переведено на посаду заступника виконавчого директора з проєктної роботи, члена Дирекції фонду, з 1 квітня на час до призначення керівника УКФ.

Раніше вже ексдиректорка Українського культурного фонду Юлія Федів заявила, що не братиме участі в конкурсі на посаду виконавчого директора.

Нагадаємо, 8 лютого 2021 року УКФ повідомив, що у виконавчої директорки Українського культурного фонду Юлії Федів, яка обіймала цю посаду з 2018 року, завершився контракт. Вона продовжить виконувати свої обов’язки поки проводять конкурс. Того ж дня Наглядова Рада УКФ оголосила конкурс на посаду виконавчого директора установи.

10 березня 2021 року Спілка концертних індустрій України звинуватила УКФ у непрозорому використанні коштів.

Український культурний фонд відповів на звинувачення у непрозорості фінансування проєктів. На думку УКФ, невідомий автор припускається помилки, переконуючи, що порядок використання бюджетних коштів визначається наказом Фонду, а отже посадові особи Фонду одноосібно приймають рішення щодо розподілення коштів. Це не так, адже Фонд не є приватною структурою.

У Міністерстві культури та інформаційної політики зазначили, що «поділяють занепокоєння спільноти можливими порушеннями при розподілі коштів», та звинуватили УКФ у недостовірній інформації.

17 березня міністр культури Олександр Ткаченко сказав, що аудиторська перевірка УКФ не повинна впливати на вибори виконавчого директора установи.