Двох українців із лайнера Diamond Princess вилікували від коронавірусної інфекції



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Лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама

Станом на 19 лютого у 621 пасажира і членів екіпажу Diamond Princess був позитивний результат на вірус

Народний депутат від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький сьогодні в кулуарах Верховної Ради заявив, що заражених коронавірусом громадян України – членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess – вилікували. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За статистикою, серед 15% тих, хто одужав, є двоє українців», – сказав Радуцький.

Загалом на борту Diamond Princess, заблокованого з 3 лютого через карантин неподалік від Йокогами, було 3,7 тис. осіб із 56 країн світу. З них 2,7 тис. осіб – пасажири, решта – екіпаж судна, зокрема 25 громадян України. Двоє з них захворіли.

16 лютого США забрали понад 300 своїх громадян із судна, у 14 з них виявили коронавірус.

19 лютого на берег зійшла перша група пасажирів, чиї тести на коронавірус показали негативний результат. Заплановано, що до вихідних усі незаражені пасажири покинуть судно. Ті, хто ділив каюту з інфікованим пасажиром, залишатимуться на борту ще два тижні (14 днів рахують від моменту, коли заражених пасажирів було ізольовано).

Станом на 19 лютого у 621 пасажира і членів екіпажу Diamond Princess був позитивний результат на вірус.

Україна вирішила не евакуювати українців із круїзного лайнера Diamond Princess.