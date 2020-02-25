Кількість заражених новим коронавірусом в США досягло 53



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У12 осіб інфікування відбулося через подорожі в країни, де раніше були зафіксовані випадки зараження новим вірусом

Щонайменше 14 нових випадків зараження коронавірусом нового типу зафіксовані в понеділок в США, загальне число інфікованих в країні досягло 53 осіб.

Про це повідомляється на офіційному сайті Центру по контролю і профілактиці захворювань США (ЦКПЗ).

За їхніми даними, у 12 осіб інфікування відбулося через подорожі в країни, де раніше були зафіксовані випадки зараження новим вірусом, ще двоє людей заразилися на території США при контакті з раніше інфікованими.

Решта 36 осіб були евакуйовані з карантинного круїзного лайнера Diamond Princess, ще троє — на початку лютому з китайського міста Ухань.

Спалах захворювання, що викликається новим коронавірусів (2019 nCoV), був зафіксований в китайському місті Ухань в кінці грудня 2019 року. ВООЗ визнала її надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже 5 смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.

Станом на 24 лютого кількість загиблих у Китаї від нового коронавірусу Covid-19 зросла до 2592 осіб. За даними Національної комісії охорони здоров’я, за добу на материковому Китаї померло 150 осіб. Комісія також підтвердила загалом 409 нових випадків зараження в Китаї.

Зазначимо, Італія стала епіцентром коронавірусу в Європі: міста на карантині, скасовано масові заходи. У країні було зафіксовано п'яту смерть від коронавірусу.

Як стало відомо в неділю, італійська влада вирішила скасувати два дні проведення Венеціанського карнавалу в понеділок і вівторок.

Знаменитий міланський театр «Ла Скала» в неділю оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу - як запобіжний захід.

Також Австрія призупиняла залізничне сполучення з Італією через перевал Бреннер через спалах коронавірусу, щоправда, за кілька годин зняла заборону на рух пасажирських поїздів.

Влада Євросоюзу закликає громадян не панікувати. Комісар ЄС з питань економіки і фінансів Паоло Джентілоні, перебуваючи на зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Саудівській Аравії, повідомив журналістам: «Євросоюз повністю довіряє владі Італії і рішенням, які вона ухвалює. Ми теж стурбовані можливим поширенням вірусу, але немає необхідності панікувати».