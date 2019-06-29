В Японії завершився саміт G20



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Найближчим часом очікується прийняття спільного підсумкової заяви, узгодження тексту якої все ще триває

Саміт лідерів країн Групи двадцяти завершився в суботу в Осаці. Найближчим часом підсумки дводенних переговорів підведе господар зустрічі прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в ході окремої прес-конференції.

«Ми змогли прийти до єдності думок про необхідність просування справедливою, вільною торгівлі без дискримінації», — підкреслив Абе в заключному слові.

Найближчим часом очікується прийняття спільного підсумкової заяви, узгодження тексту якої все ще триває.

Крім того, проблеми викликають окремі частини документа. Як зазначає видання Kyodo, сторони в цілому готові погодитися з метою скоротити до нуля викиди пластикових відходів до 2050 року. Проте за іншими аспектам екології між керівниками немає чіткого консенсусу. Так, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не підпише підсумкове комюніке, якщо в ньому не буде згадано Паризьку хартію по клімату, яка набрала чинності в 2016 році.

Наразі більшість лідерів G20 присутні на заключній сесії саміту. У перший день засідання сторони обговорили проблеми економіки і торгівлі, а також ухвалили спільну заяву щодо цифрової економіки, метою якої є її розвиток в інтересах процвітання і глобального зростання.

Так, зокрема ряд лідерів з числа Групи двадцяти обговорили між собою та з президентом РФ Володимиром Путіним тему України. Наприклад, прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей дорікнула Путіну через дії Росії в Україні. А президент Франції Емманюель Макрон очікує обговорення питань врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту з урахуванням мінських домовленостей на майбутньому в липні саміті «нормандської четвірки».