Вакарчук: Затягувати з подачею документів до ЦВК «Голос» не буде



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Фото: Михайло Глуховський, Главком

Святослав Вакарчук про подачу документів до Центрвиборчкому: Точно не в неділю, але в понеділок або у вівторок

Політична партія «Голос» планує за декілька днів подати документи до Центральної виборчої комісії. Про це сказав лідер політсили Святослав Вакарчук сказав під час брифінгу в рамках з'їзду у суботу, пише «Укрінформ».

«Ми подаватимемо документи до ЦВК, як тільки вони будуть до кінця оформлені. Це буде буквально за декілька днів. Точно не в неділю, але в понеділок або у вівторок», - сказав він.

Водночас Вакарчук підкреслив, що затягувати з подачею документів до Центрвиборчкому «Голос» не буде.

Як повідомлялось, сьогодні з'їзд партії «Голос» затвердив список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу. Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку. До нього зокрема увійшли Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина. Також у списку Сергій Притула, Інна Совсун, Андрій Шараскін, Рустем Умеров.

До списку кандидатів у одномандатних округах, яких підтримує «Голос», ввійшли зокрема Леонід Ємець, Вікторія Пташник, Вікторія Войціцька, Павло Різаненко.

Нагадаємо, 8 червня телеведучий Сергій Притула оголосив, що йде на парламентські вибори на 30-му місці у списку партії «Голос».

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Ради з партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Раніше Вакарчук наголосив, що партія «Голос» планує допомагати та підтримувати президента Володимира Зеленського після виборів у Раду.

«Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще радикальніші реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки», - заявив Вакарчук. Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.