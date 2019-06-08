Шоумен Притула іде в політику за списком партії Вакарчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шоумен Сергій Притула оголосив про похід в політику і приєднання до партії «Голос» Фото: Facebook партії «Голос»

Шоумен Сергій Притула пішов шляхом Святослава Вакарчука і Ольги Полякової

Зірковий шоумен Сергій Притула заявив, що іде до парламенту. «Я балотуюся за списками партії «Голос», - заявив він у відеозверненні, розміщеному на своїй сторінці у Facebook.

«Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту - це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. і маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це зважитися», - заявив він у відео зверненні.

Між тим він заявив, що попросив лідера партії поставити його на 30-е місце у списку, хоча Святослав Вакарчук пропонував місце у першій десятці.

«Для того, щоб я потрапив до парламенту, партія повинна набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я не проти, я за, але це означає, що всі ви, хто говорив мені «йди», повинні не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати. Якщо ви це зробите, то повірте, за мене вам в парламенті соромно не буде», - заявив телеведучий.

На сторінці партії «Голос» у Facebook з'явилося повідомлення про те, що усі подробиці цього рішення і «познайомитися з яскравими людьми, що творитимуть нову українську політику!»

Як повідомляв «Главком», раніше естрадна зірка Оля Полякова розповіла, що збирається в політику. Про це згадала в інтерв’ю журналу «Отдохни».