Журналіст Рахманін приєднався до команди «Голосу» Вакарчука



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Рахманін та Святослав Вакарчук

Рахманін: У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні

Перший заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня. Україна», автор програм «Апокриф» на «Радіо НВ» та «Гра у класику» на телеканалі ZIK Сергій Рахманін піде на парламентські вибори з партією «Голос» Святослава Вакарчука. Про це повідомляється на сайті політсили.

«У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні», – прокоментував Сергій Рахманін.

Нагадаємо, 8 червня телеведучий Сергій Притула оголосив, що йде на парламентські вибори на 30-му місці у списку партії «Голос».

Вакарчук обіцяє на з'їзді «Голосу» ввечері у суботу, 8 червня, здивувати списком «Голосу» в Раду.

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Раніше Вакарчук наголосив, що партія «Голос» планує допомагати та підтримувати президента Володимира Зеленського після виборів у Раду.

«Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще радикальніші реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки», - заявив Вакарчук.

Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Чиїм «Голосом» заспівав Вакарчук



