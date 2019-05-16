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    Політика

    Вакарчук офіційно заявив про участь в парламентських виборах з партією «Голос»

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    Вакарчук офіційно заявив про участь в парламентських виборах з партією «Голос»

    В центрі Києва фронтмен Океана Ельзи заявив, що піде на вибори до Верховної Ради

    «В мене є добрі новини: ми створюємо політичну силу, ми назвали цю партію «Голос». І з вашою допомогою я поведу партію «Голос» на парламентські вибори», - заявив Святослав Вакарчук сьогодні на оглядовому майданчику біля Національного музею історії України в Києві.

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    Його позиції дуже схожі з гаслами, з якими на президентські вибори йшов Володимир Зеленський., - боротьба зі старою політикою.

    «Якщо президент пропонуватиме зміни, ми запропонуємо ще більші зміни... «Голос іде» в парламент знищити стару політику», - сказав Вакарчук, додавши, що внутрішній ворог повинен бути знищений.

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