Вакарчук оприлюднив першу двадцятку виборчого списку партії «Голос» (список)



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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук очолив виборчий список політичної сили «Голос» до парламенту

Лідер «Голосу» Святослав Вакарчук очолив виборчий список політичної сили до парламенту. Список був затверджений на з'їзді «Голосу» в суботу, повідомляє кореспондент «Главкома».

За цей список проголосували 44 з 46 делегатів.

Тож перша двадцятка виглядає таким чином:

1. Святослав Вакарчук (лідер політичної сили «Голос», соліст «Океану Ельзи»)

2. Юлія Клименко (ексзаступниця міністра економічного розвитку)

3. Кіра Рудик (глава компанії Ring Ukraine, яку минулого року купив Amazon)

4. Ярослав Железняк (експерт зі зв'язків з Верховною Радою Стратегічної групи радників при Кабміні)

5. Олександра Устінова (колишня членкіня Центру протидію корупції)

6. Олег Макаров (один з керуючих партнерів юридичної компанії «Василь Кисіль і партнери»)

7. Ярослав Юрчишин (ексглава Transparency International UKraine)

8. Сергій Рахманін (заступник головного редактора «Дзеркала тижня»)

9. Соломія Бобровська (в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації з команди Михайла Саакашвілі)

10. Ольга Стефанишина (колишня заступниця міністра охорони здоров'я)

11. Олександр Курдидик (юрист, керуючий партнер DLA Piper)

12. Володимир Цабаль (економіст, партнер McKinsey)

13. Андрій Осійчук (юрист, депутат Київради, учасник руху «Люди важливі»)

14. Роман Костенко (кіборг ДАП з позивним «Гром»)

15. Роман Лозинський (ексочільник Української Галицької партії)

16. Інна Совсун (колишня заступниця міністра освіти)

17. Леся Василенко (правозахисниця, засновниця і голова громадської організації «Юридична Сотня»)

18. Рустем Умеров (діяч Курултая, кримськотатарський інвестор та меценат)

19. Аліна Свідерська (економістка, менеджер, випускниця Кембриджу)

20. Андрій Шараскін (кіборг ДАП з позивним «Богема»)

Перед цим Вакарчук пояснив, як відбувався відбір кандидатів у партійний список. Так, відбором займався спеціально створений номінаційний комітет, який очолив Ярослав Юрчишин. Усього в комітет входило сім людей.

Нагадаємо, 8 червня телеведучий Сергій Притула оголосив, що йде на парламентські вибори на 30-му місці у списку партії «Голос».

Вакарчук обіцяв на з'їзді «Голосу» ввечері у суботу, 8 червня, здивувати списком «Голосу» в Раду.

16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Раніше Вакарчук наголосив, що партія «Голос» планує допомагати та підтримувати президента Володимира Зеленського після виборів у Раду.

«Ми будемо допомагати президенту в тих реформах, в яких вважаємо, що він вчиняє правильно і навіть підсилювати. Я би сказав, старатися ще радикальніші реформи пропонувати. Там, де він буде чинити не так, як ми вважаємо, ми будемо опонувати йому, або заставляти його виконати свої обіцянки», - заявив Вакарчук. Він додав, що президента й усі його рішення потрібно контролювати.