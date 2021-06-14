Вакцина, яку закуповує Україна, пройшла третій етап досліджень: яка ефективність

Вакцина Novavax є ефективною на понад 90% проти штамів Covid-19

У третьому етапі клінічного випробування взяли участь майже 30 тисяч учасників

Біотехнологічна фірма Novavax заявила 14 червня, що її вакцина проти Covid-19 є безпечною і ефективною на 90,4%. Такі дані були отримані в ході третього етапу клінічного випробування, в якому взяли участь майже 30 000 учасників зі Сполучених Штатів та Мексики, повідомляє CNBC.

Встановлено, що вакцина з двома дозами є 100% ефективною для запобігання середньоважкому та важкому перебігу захворювання та 93% ефективною проти деяких варіантів, зазначає Novavax. Компанія заявила, що планує подати дозвіл до Управління з контролю за продуктами та ліками у третьому кварталі цього року.

Випробування на пізніх стадіях «підтверджує, що NVX-CoV2373 пропонує обнадійливий профіль переносимості та безпеки», зазначив у пресрелізі доктор Грегорі Гленн, президент досліджень та розробок Novavax.

«Ці дані показують стабільний, високий рівень ефективності та підтверджують здатність вакцини запобігати Covid-19 на тлі триваючої генетичної еволюції вірусу», – додав Гленн.

В результаті досліджень було оцінено 77 підтверджених інфекцій Covid-19 серед 29 960 учасників дослідження. Novavax зазначив, що у групі плацебо спостерігали 63 випадки захворювання на коронавірус проти 14 випадків у групі, яка отримувала дві дози вакцини. Це призвело до оцінки ефективності вакцини в 90,4%.

За інформацією компанії, вакцина добре переноситься. Найпоширенішими побічними ефектами були втома, головний біль, біль у м'язах та біль у місці ін'єкції, які зазвичай тривали не більше двох-трьох днів.

Усі госпіталізації Covid-19 в ході випробування відбувалися в групі плацебо, повідомляє компанія.

Novavax заявила, що вакцина є ефективною проти деяких штамів, включаючи варіант «Альфа», вперше виявлений у Великій Британії. Близько 65% випадків були «варіантами, що викликають занепокоєння», заявила компанія.

Як відомо, в Україні вакцинація від Covid-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас – вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз – AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи Covax очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили близько 1 млн 715 тис. доз вакцин компанії Sinovac (з урахуванням поставок 26 травня), 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 234 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech (за даними МОЗ на 9 червня) через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи Covax в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio, 707 850 доз Comirnaty/Pfizer (за даними МОЗ на 9 червня) і 705 тис. доз вакцини AstraZeneca (з урахуванням поставок 3 червня).