Україна увійшла в «зелену» карантинну зону за критеріями ЄС, – прем’єр

За минулу добу в Україні виявлено 420 нових хворих на Covid-19, це – найнижчий показник за останній рік

Усі області України за показниками захворюваності на Covid-19 перебувають у «зеленій» карантинній зоні не лише за національними, а й за критеріями Європейського Союзу. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«Усі області України перебувають у зеленій зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в зелену зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення», – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що за минулу добу виявлено 420 нових хворих на Covid-19. За його словами, це – найнижчий показник за останній рік.

Крім того, очільник уряду розповів, що понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти Covid-19, а понад 238 тис. осіб – дві дози. Він додав, що за минулі вихідні щеплено 57 тис. українців, було відкрито понад 50 центрів вакцинації, у яких працювало 178 мобільних бригад. За словами прем’єр-міністра, Україна на сьогодні одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою Covax Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

Також на нараді зазначалося, що триває робота над створенням так званого ковід-сертифіката. У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися в додатку «Дія».

Зазначимо, сьогодні Рада ЄС затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі для власників цифрових сертифікатів Covid-19.

Як відомо, у ЄС «ковід-сертифікат» почав працювати з 1 червня. Його почали видавати вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планували із 15 червня.

Своєю чергою, Україна пускатиме іноземців із ковід-паспортами, але не на всі вакцини.

Зазначимо, що ВООЗ наразі затвердила використання вакцин Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm та Sinovac. В Україні роблять щеплення вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca різних виробників та CoronaVac.

Зазначимо, міжнародне свідоцтво про вакцинацію не є «ковідним сертифікатом» чи «паспортом». У свідоцтві вказується лише інформацію про щеплення, натомість у сертифікаті вказуватимуть також інформацію про негативні ПЛР-тести або одужання від Covid-19.

«Ковідні сертифікати» планують запустити в Україні до 1 липня. У МОЗ запевняли, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Окрім Угорщина, Молдова й Туреччина також погодилися визнавати українські сертифікати.

Також міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко повідомив, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.