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    У США знищать 60 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson проти коронавірусу

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    &laquo;Для викорінення епідемії в усьому світі необхідно 11 мільярдів доз&raquo; &ndash; ВООЗ - У США знищать 60 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson проти коронавірусу

    «Для викорінення епідемії в усьому світі необхідно 11 мільярдів доз» – ВООЗ

    Фото АР

    Вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson зіпсували на виробництві

    У США викинуть 60 мільйонів доз вакцини Johnson & Johnson, які виробили на заводі Emergent BioSolutions в Балтіморі. Усе через змішування ключового інгредієнта із вакциною AstraZeneca, – повідомляє The New York Times.

    Втрата такої кількості доз порушила плани адміністрації президента США Джо Байдена з розповсюдження вакцин в інших країнах. Адже влада розраховувала на спільне використання доз як Johnson & Johnson, так і AstraZeneca.

    Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів планує дозволити поширення в Сполучених Штатах або відправку в інші країни близько 10 мільйонів доз з цього заводу. Але вони попередять органи, що регулюють про те, що не можуть гарантувати, що Emergent BioSolutions, слідувала належній виробничій практиці.

    Ще 170 мільйон доз вакцини з цього заводу залишилися в «підвішеному» стані. Відносно них ухвалять рішення пізніше. Завод закрили на два місяці. Чи відкриють його поки що невідомо.

    За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, для викорінення епідемії в усьому світі необхідно 11 мільярдів доз.

    Україна з початку вакцинації отримала майже 4,1 млн доз вакцини. А викинутою Johnson & Johnson можна було б зробити щеплення всім українцям і навіть ще поділитися з іншими країнами.

    Як повідомлялося, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 236 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже близько 1,7 мільйона щеплень, за останню добу з яких – 34 тис., більшість з них – першою дозою.

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 857 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 684 особи, летальних випадків – 33, одужало – 1652 особи.

    Теги: США завод хвороби щеплення вакцинація влада
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    У США знищать 60 мільйонів доз вакцини Johnson&Johnson проти коронавірусу